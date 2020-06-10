Украина В Украине появятся новые дорожные знаки: что они значат, фото

2020-06-10 20:00 222
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“Укравтодор” анонсировал внедрение новой навигации на дорогах Украины, появятся обновленные дорожные знаки.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава агентства Александр Кубраков.

Он пишет, что после обновления дорог следует установить и новые дорожные знаки. Это поможет водителям лучше ориентироваться на местности и планировать маршруты.

“Мне сложно представить, что сейчас, после того как будут обновлены тысячи километров дорог, на них будут установлены знаки старого образца. Качественное дорожное покрытие и современная навигация – по-настоящему европейские дороги в Украине", - написал Кубраков.

“Мы часто забываем о том, для чего вообще нужны дорожные знаки. Это информация для планирования маршрутов, предупреждения о возможных дорожных осложнениях и запрещенные действия. От их качества и функциональности зависит безопасность участников дорожного движения”, – отметил он.

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