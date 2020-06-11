Коронавирус В Украине установлен антирекорд по числу зараженных COVID-19 - ситуация по областям

2020-06-11 11:43 219

В Украине зафиксирован суточный антирекорд по числу инфицированных коронавирусом - 689 человек. По данным МОЗ, в стране заражены уже 29 070 человек. За время пандемии в Украине от коронавируса излечились 13 141 человек (372 за сутки), еще 854 погибли.

Ситуация с заражением коронавирсом по областям:

Винницкая область — 1136

Волынская область — 1266

Днепропетровская область — 981

Донецкая область — 269 *

Житомирская область - 992

Закарпатская область - 1471

Запорожская область - 502

Ивано-Франковская область - 1649

Кировоградская область - 563

г. Киев - 3671

Киевская область - 1919

Львовская область - 2414

Луганская область - 54 *

Николаевская область - 311

Одесская область - 1045

Полтавская область - 276

Ровенская область - 2175

Сумская область - 203

Тернопольская область - 1349

Харьковская область - 1374

Херсонская область - 179

Хмельницкая область - 523

Черновицкая область - 3793

Черкасская область - 501

Черниговская область - 341

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей пока отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире