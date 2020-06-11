Коронавирус В Украине установлен антирекорд по числу зараженных COVID-19 - ситуация по областям

2020-06-11 11:43 219
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Украине зафиксирован суточный антирекорд по числу инфицированных коронавирусом - 689 человек. По данным МОЗ, в стране заражены уже 29 070 человек. За время пандемии в Украине от коронавируса излечились 13 141 человек (372 за сутки), еще 854 погибли.

Ситуация с заражением коронавирсом по областям:

  • Винницкая область — 1136
  • Волынская область — 1266
  • Днепропетровская область — 981
  • Донецкая область — 269*
  • Житомирская область - 992
  • Закарпатская область - 1471
  • Запорожская область - 502
  • Ивано-Франковская область - 1649
  • Кировоградская область - 563
  • г. Киев - 3671
  • Киевская область - 1919
  • Львовская область - 2414
  • Луганская область - 54*
  • Николаевская область - 311
  • Одесская область - 1045
  • Полтавская область - 276
  • Ровенская область - 2175
  • Сумская область - 203
  • Тернопольская область - 1349
  • Харьковская область - 1374
  • Херсонская область - 179
  • Хмельницкая область - 523
  • Черновицкая область - 3793
  • Черкасская область - 501
  • Черниговская область - 341

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей пока отсутствуют.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В МВФ признали, что риски новой программы кредитования Украины очень велики

2020-06-11 13:42 33

Минздрав отреагировал на вспышку COVID-19 - готовятся неотложные меры и новые ограничения

2020-06-11 12:41 132

Закон о статусе судей ускорит доукомплектование судейского корпуса, – Валентин Сердюк

2020-06-11 11:21 180

В ЕС не будут отменять масочный режим и штрафы до появления вакцины от Covid

2020-06-11 10:11 198

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Минздрав отреагировал на вспышку COVID-19 - готовятся неотложные меры и новые ограничения

2020-06-11 12:41 132

В Украине установлен антирекорд по числу зараженных COVID-19 - ситуация по областям

2020-06-11 11:43 219

В ЕС не будут отменять масочный режим и штрафы до появления вакцины от Covid

2020-06-11 10:11 198

В Киеве зараженных коронавирусом больше, чем могут принять все украинские больницы

2020-06-11 09:42 468
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Минздрав отреагировал на вспышку COVID-19 - готовятся неотложные меры и новые ограничения 2020-06-11 12:41 132
В Украине установлен антирекорд по числу зараженных COVID-19 - ситуация по областям 2020-06-11 11:43 219
В ЕС не будут отменять масочный режим и штрафы до появления вакцины от Covid 2020-06-11 10:11 198
В Киеве зараженных коронавирусом больше, чем могут принять все украинские больницы 2020-06-11 09:42 468

Лента

13:42 В МВФ признали, что риски новой программы кредитования Украины очень велики
13:16 Впервые на Генассамблее ООН выступления лидеров стран заменят на записи
12:41 Минздрав отреагировал на вспышку COVID-19 - готовятся неотложные меры и новые ограничения
12:15 Кому и почему придется вернуть полученные за время карантина пособия
11:43 В Украине установлен антирекорд по числу зараженных COVID-19 - ситуация по областям
11:21 Закон о статусе судей ускорит доукомплектование судейского корпуса, – Валентин Сердюк
11:14 Зеленский рассказал о политической игре и главной ошибке Порошенко
10:39 Из-за угрозы COVID-19 Google радикально изменит свою работу
10:11 В ЕС не будут отменять масочный режим и штрафы до появления вакцины от Covid
09:42 В Киеве зараженных коронавирусом больше, чем могут принять все украинские больницы