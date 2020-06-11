В Украине установлен антирекорд по числу зараженных COVID-19 - ситуация по областям
2020-06-11 11:43 219
В Украине зафиксирован суточный антирекорд по числу инфицированных коронавирусом - 689 человек. По данным МОЗ, в стране заражены уже 29 070 человек. За время пандемии в Украине от коронавируса излечились 13 141 человек (372 за сутки), еще 854 погибли.
Ситуация с заражением коронавирсом по областям:
- Винницкая область — 1136
- Волынская область — 1266
- Днепропетровская область — 981
- Донецкая область — 269*
- Житомирская область - 992
- Закарпатская область - 1471
- Запорожская область - 502
- Ивано-Франковская область - 1649
- Кировоградская область - 563
- г. Киев - 3671
- Киевская область - 1919
- Львовская область - 2414
- Луганская область - 54*
- Николаевская область - 311
- Одесская область - 1045
- Полтавская область - 276
- Ровенская область - 2175
- Сумская область - 203
- Тернопольская область - 1349
- Харьковская область - 1374
- Херсонская область - 179
- Хмельницкая область - 523
- Черновицкая область - 3793
- Черкасская область - 501
- Черниговская область - 341
*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей пока отсутствуют.
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