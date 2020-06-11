Коронавирус Минздрав отреагировал на вспышку COVID-19 - готовятся неотложные меры и новые ограничения

2020-06-11 12:41 129
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Минздрав наперен предпринять срочные действия в связи с обострением ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые трудные времена, в апреле, когда была напряженная ситуация, у нас никогда не было 689 заболевших в течение одного дня. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни.

Уже в течение недели я, как министр здравоохранения, прошу вас соблюдать правила безопасности и рекомендаций. В этой ситуации мы будем срочно предлагать проведение определенных мероприятий ради здоровья украинцев", –  заявил глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам рекордная заболеваемость коронавирусом вызвана игнорированием людьми требований карантина. Ни один этап смягчения карантина не означает отмену противоэпидемических мероприятий, как, например, масочный режим или использования антисептиков.

"Посмотрите на улицы, посмотрите вокруг вас. Мы все вышли из карантина, мы все решили, что его уже нет, что угрозы COVID-19 больше нет. Просто посмотрите на цифры, которые мы каждый день фиксируем. Не только на заболевших, но и на умерших", – отметил министр.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд для государства. По данным МОЗ, в стране заражены уже 29 070 человек. За время пандемии в Украине от коронавируса излечились 13 141 человек (372 за сутки), еще 854 погибли.

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