Коронавирус Пил кофе с Зеленским: Замглавы МОЗ Ляшко оштрафован на 17 тыс за нарушение карантина

2020-06-11 15:46 126
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Полиция составила протокол об административном нарушении в отношении главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко за посещение кафе в Хмельницком вместе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Ляшко сообщил в соцсети.

"Самый дорогой кофе в моей жизни, в прямом смысле", - отметил он. Как известно, штраф за нарушение правил карантина составляет 17 тыс. грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что его оштрафовали за нарушение карантинных ограничений в Хмельницком, когда он пил кофе внутри кафе – на тот момент это разрешалось только на летних площадках.

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