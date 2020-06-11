Коронавирус ЕС с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев

2020-06-11 17:30 222

ЕС начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля.



Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом объявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.



"После снятия контроля на внутренних границах стран ЕС мы предлагаем открытый и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в Евросоюз, начиная с 1 июля", - заявила еврокомиссар.



С 1 июля ограничения снимут для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше, с расчетом, что эти третьи страны также откроются на въезд для граждан ЕС. Соответствующий список должны будут согласовать страны-члены.

Главными критериями будут количество заболеваний коронавирусом на 100 тысяч населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на COVID-19 (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечения).



В числе первых в этот список попадут страны Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.



При этом, в случае изменения ситуации в определенной стране, ограничения могут возобновить. Также могут отказать во въезде отдельному путешественнику из страны, для которой ограничения сняты, если считается, что он "может представлять угрозу для общественного здоровья".



Для Украины решение еще не принято. Оно будет зависеть, в частности, от развития эпидемической ситуации.



Также Еврокомиссия призывает страны-члены снять пограничный контроль с понедельника, 15 июня. Это решение не является императивным: странам-членам рекомендуется открыть внутренние границы с 15 июня, или "так скоро, как это возможно".

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