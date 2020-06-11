Коронавирус ЕС с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев

2020-06-11 17:30 222
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

ЕС начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом объявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"После снятия контроля на внутренних границах стран ЕС мы предлагаем открытый и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в Евросоюз, начиная с 1 июля", - заявила еврокомиссар.

С 1 июля ограничения снимут для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше, с расчетом, что эти третьи страны также откроются на въезд для граждан ЕС. Соответствующий список должны будут согласовать страны-члены.

Главными критериями будут количество заболеваний коронавирусом на 100 тысяч населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на COVID-19 (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечения).

В числе первых в этот список попадут страны Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.

При этом, в случае изменения ситуации в определенной стране, ограничения могут возобновить. Также могут отказать во въезде отдельному путешественнику из страны, для которой ограничения сняты, если считается, что он "может представлять угрозу для общественного здоровья".

Для Украины решение еще не принято. Оно будет зависеть, в частности, от развития эпидемической ситуации.

Также Еврокомиссия призывает страны-члены снять пограничный контроль с понедельника, 15 июня. Это решение не является императивным: странам-членам рекомендуется открыть внутренние границы с 15 июня, или "так скоро, как это возможно".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина

2020-06-11 19:00 144

Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы

2020-06-11 18:30 159

видео "Дело против Порошенко не политическое": Венедиктова прокомментировала вручение подозрения экс-президенту

2020-06-10 22:30 540

Киевлянам пояснили, где есть риск подхватить COVID

2020-06-10 17:30 432

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут нулевое декларирование

2020-06-11 20:00 36

Шмыгаль назвал условие своей отставки

2020-06-11 19:30 96

В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина

2020-06-11 19:00 144

Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы

2020-06-11 18:30 159
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут нулевое декларирование 2020-06-11 20:00 36
Шмыгаль назвал условие своей отставки 2020-06-11 19:30 96
В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина 2020-06-11 19:00 144
Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы 2020-06-11 18:30 159

Лента

20:00 Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут нулевое декларирование
19:30 Шмыгаль назвал условие своей отставки
19:00 В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина
18:30 Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы
18:00 Дополнительные выплаты: украинцам сообщили хорошую новость, кто получит долгожданную прибавку
17:30 ЕС с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев
17:00 Вакарчук опять решил уйти из Рады: с чем это связано
16:30 Шмыгаль назвал условие для усиления карантина
15:46 Пил кофе с Зеленским: Замглавы МОЗ Ляшко оштрафован на 17 тыс за нарушение карантина
15:12 Зеленский заявил, что доволен работой премьера Дениса Шмыгаля