Коронавирус Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут нулевое декларирование

2020-06-11 20:00 195

В Кабинете министров планируют ввести нулевое декларирование в текущем году. Об этом заявил на брифинге Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Нулевая декларация - мы планируем делать это в этом году", - отметил Шмыгаль.

Добавим, что введение "нулевой декларации" - это легализация доходов, их открытие, уплата из них определенной суммы налогов и в дальнейшем - уплата налогов и сборов на основе этой декларации по ставкам, определенным налоговым законодательством.

Сущность идеи "нулевой декларации" заключается в установлении точки отсчета, от которой все граждане должны платить налоги в соответствии с действующим законодательством в обязательном порядке без утайки любых состояний.

В декларации отражаются средства, недвижимость, другие ценности. В случае необходимости уплачиваются неуплаченные ранее налоги. Ставка налогов может быть разной - в зависимости от суммы задекларированных средств или от объектов, которые декларируются.

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