Коронавирус Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает стремительно ухудшаться

2020-06-12 09:38 120

В Украине зафиксировано уже 29 753 случая заражения COVID-19. По данным МОЗ, накануне выявили еще 683 больных.

В течение минувших суток в Украине снова заболело почти 700 человек. Общее количество жертв коронавируса среди украинцев до 870. Кроме того, за предыдущие сутки выздоровели еще 426 человек.

Всего 13 567 украинцев побороли коронавирус. Наиболее высокие показатели заболеваемости сохраняются в Киеве (3766 случаев) и в Черновицкой области (3831 случай).

Ситуация с заражением коронавирсом по областям:

Винницкая область — 1317

Волынская область — 1313

Днепропетровская область — 983

Донецкая область — 279*

Житомирская область - 1013

Закарпатская область - 1506

Запорожская область - 515

Ивано-Франковская область - 1669

Кировоградская область - 568

г. Киев - 3766

Киевская область - 1931

Львовская область - 2525

Луганская область - 54*

Николаевская область - 316

Одесская область - 1065

Полтавская область - 277

Ровенская область - 2231

Сумская область - 204

Тернопольская область - 1372

Харьковская область - 1426

Херсонская область - 179

Хмельницкая область - 529

Черновицкая область - 3831

Черкасская область - 517

Черниговская область - 366

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей пока отсутствуют.

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