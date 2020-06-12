Коронавирус Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает стремительно ухудшаться

2020-06-12 09:38 120
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В Украине зафиксировано уже 29 753 случая заражения COVID-19. По данным МОЗ, накануне выявили еще 683 больных. 

В течение минувших суток в Украине снова заболело почти 700 человек. Общее количество жертв коронавируса среди украинцев до 870. Кроме того, за предыдущие сутки выздоровели еще 426 человек.

Всего 13 567 украинцев побороли коронавирус. Наиболее высокие показатели заболеваемости сохраняются в Киеве (3766 случаев) и в Черновицкой области (3831 случай).

Ситуация с заражением коронавирсом по областям:

  • Винницкая область — 1317
  • Волынская область — 1313
  • Днепропетровская область — 983
  • Донецкая область — 279*
  • Житомирская область - 1013
  • Закарпатская область - 1506
  • Запорожская область - 515
  • Ивано-Франковская область - 1669
  • Кировоградская область - 568
  • г. Киев - 3766
  • Киевская область - 1931
  • Львовская область - 2525
  • Луганская область - 54*
  • Николаевская область - 316
  • Одесская область - 1065
  • Полтавская область - 277
  • Ровенская область - 2231
  • Сумская область - 204
  • Тернопольская область - 1372
  • Харьковская область - 1426
  • Херсонская область - 179
  • Хмельницкая область - 529
  • Черновицкая область - 3831
  • Черкасская область - 517
  • Черниговская область - 366

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей пока отсутствуют.

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