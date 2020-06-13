Коронавирус Зеленский переходит на особый режим работы: что это значит

2020-06-13 10:30 219

Президента Украины Владимира Зеленского решили перевести на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса у его супруги Елены Зеленской.

Об этом сообщает Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Согласно Конституции, Президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особый режим предполагает ограничение круга физического общения, перевод совещаний в онлайн режим.

"Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми президент общается лично, сужается к охране и ближайшим помощникам", - добавляют в ведомстве.

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