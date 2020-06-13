Коронавирус Зеленский переходит на особый режим работы: что это значит

2020-06-13 10:30 219
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Президента Украины Владимира Зеленского решили перевести на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса у его супруги Елены Зеленской.

Об этом сообщает Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Согласно Конституции, Президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особый режим предполагает ограничение круга физического общения, перевод совещаний в онлайн режим.

"Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми президент общается лично, сужается к охране и ближайшим помощникам", - добавляют в ведомстве.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ЕС не отменят масочный режим и штрафы до появления вакцины от Covid

2020-06-12 12:16 732

Пил кофе с Зеленским: Замглавы МОЗ Ляшко оштрафован на 17 тыс за нарушение карантина

2020-06-11 15:46 399

Зеленский заявил, что доволен работой премьера Дениса Шмыгаля

2020-06-11 15:12 504

Зеленский рассказал о политической игре и главной ошибке Порошенко

2020-06-11 11:14 579

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Прирост COVID-19 объясняют несоблюдением карантина

2020-06-13 12:10 117

Легализация русского языка в Украине, Разумков потряс заявлением: "Должен устраивать всех"

2020-06-13 12:00 3468

Польша открывает границы со странами ЕС

2020-06-13 11:30 165

С 15 июня в Украине разрешили увеличить туристические группы до 50 человек

2020-06-13 11:00 183
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Прирост COVID-19 объясняют несоблюдением карантина 2020-06-13 12:10 117
Легализация русского языка в Украине, Разумков потряс заявлением: "Должен устраивать всех" 2020-06-13 12:00 3468
Польша открывает границы со странами ЕС 2020-06-13 11:30 165
С 15 июня в Украине разрешили увеличить туристические группы до 50 человек 2020-06-13 11:00 183

Лента

видео 13:00 "Я не понимаю, как жить дальше". Ефремов обратился к семье погибшего в пьяном ДТП и своим поклонникам
12:30 Доллар и евро ушли в отрыв, НБУ удивил новым курсом валют: что ждет гривну
12:10 Прирост COVID-19 объясняют несоблюдением карантина
12:00 Легализация русского языка в Украине, Разумков потряс заявлением: "Должен устраивать всех"
11:30 Польша открывает границы со странами ЕС
11:00 С 15 июня в Украине разрешили увеличить туристические группы до 50 человек
10:30 Зеленский переходит на особый режим работы: что это значит
10:00 В Кабмине пояснили, что даст новый статус в НАТО
09:30 В Украине изменили правила пересечения границы
22:12 Это признание Джоан Роулинг повергло миллионы ее фанатов в настоящий ужас