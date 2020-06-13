Коронавирус В Украине изменили правила пересечения границы

2020-06-13 09:30 981
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Кабинет министров Украины из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом ввел другой пропускной режим на границе. Об этом заявил министр здравоохранений Максим Степанов.

"С одной стороны… те изменения которые мы предлагаем, мы предлагаем другой пропускной режим через КПВВ. С другой стороны, мы разрешаем экскурсионное обслуживание групп - не более 50 человек с целью обеспечения внутреннего туризма, - отметил Степанов. - Я просил бы некоторые вещи доработать, чтобы закончить, в том числе эпидрасследование относительно ситуации. Когда мы планировали послабление, то понимали, что после смягчения заболеваемость несколько вырастет, но не так, что второй день подряд бьем рекорды".

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