Легализация русского языка в Украине, Разумков потряс заявлением: "Должен устраивать всех"

Русский язык в Украине поможет вернуть как можно быстрее оккупированные территории.
Подобное заявление сделал спикер Парламента Дмитрий Разумков.
По его словам, языковой вопрос на сегодняшний день не должен разъединять общество, а сам закон должен соответствовать нормам Конституции.
"Мы не поднимали вопрос языка во время выборов, не поднимали в Раде. Я считаю, что не надо брать вопросы, которые разъединяют общество. И восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально различаются. Тем более, на оккупированном востоке. Поэтому я лично никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно. Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции", - уверенно заявил спикер Верховной Рады.
Разумков также попытался объяснить, почему в Украине нужны квоты для русского языка, и как языковой закон можно помочь вернуть оккупированные российскими войсками территории.
"Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали. Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены. Если убрать из этого процесса политику и политиков... Потому что именно политики пытаются заработать баллы не только на языке, но и на других аспектах. Без этого было бы снято много проблем", - утверждал спикер Рады.
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