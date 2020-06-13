Коронавирус Легализация русского языка в Украине, Разумков потряс заявлением: "Должен устраивать всех"

2020-06-13 12:00 3471

Русский язык в Украине поможет вернуть как можно быстрее оккупированные территории.

Подобное заявление сделал спикер Парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, языковой вопрос на сегодняшний день не должен разъединять общество, а сам закон должен соответствовать нормам Конституции.

"Мы не поднимали вопрос языка во время выборов, не поднимали в Раде. Я считаю, что не надо брать вопросы, которые разъединяют общество. И восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально различаются. Тем более, на оккупированном востоке. Поэтому я лично никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно. Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции", - уверенно заявил спикер Верховной Рады.

Разумков также попытался объяснить, почему в Украине нужны квоты для русского языка, и как языковой закон можно помочь вернуть оккупированные российскими войсками территории.

"Я неплохо говорю и на украинском, и на русском, иногда и английском. Но если мы говорим об определенных процессах, то давайте вспомним позицию наших зарубежных партнеров. Что о нем сказала Венецианская комиссия? Есть много вопросов. Но гуманитарные вопросы должны объединять общество. Вы никогда его не объедините вопросами экономики или налогов. Если мы говорим о возвращении временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, то это также один из механизмов коммуникации с ними. И если мы будем занимать по тем или иным вопросам, в том числе истории, радикальные позиции, то это не добавит нам в переговорах", - резюмировал спикер Парламента в общении с журналистами.

Ранее Дмитрий Разумков уже заявлял, что языковой закон в Украине должен быть изменен так, чтобы устраивал интересы всех граждан.