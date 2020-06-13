Коронавирус Легализация русского языка в Украине, Разумков потряс заявлением: "Должен устраивать всех"

2020-06-13 12:00 3471
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Русский язык в Украине поможет вернуть как можно быстрее оккупированные территории.

Подобное заявление сделал спикер Парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, языковой вопрос на сегодняшний день не должен разъединять общество, а сам закон должен соответствовать нормам Конституции.

"Мы не поднимали вопрос языка во время выборов, не поднимали в Раде. Я считаю, что не надо брать вопросы, которые разъединяют общество. И восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально различаются. Тем более, на оккупированном востоке. Поэтому я лично никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно. Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции", - уверенно заявил спикер Верховной Рады.

Разумков также попытался объяснить, почему в Украине нужны квоты для русского языка, и как языковой закон можно помочь вернуть оккупированные российскими войсками территории.

 "Я неплохо говорю и на украинском, и на русском, иногда и английском. Но если мы говорим об определенных процессах, то давайте вспомним позицию наших зарубежных партнеров. Что о нем сказала Венецианская комиссия? Есть много вопросов. Но гуманитарные вопросы должны объединять общество. Вы никогда его не объедините вопросами экономики или налогов. Если мы говорим о возвращении временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, то это также один из механизмов коммуникации с ними. И если мы будем занимать по тем или иным вопросам, в том числе истории, радикальные позиции, то это не добавит нам в переговорах", - резюмировал спикер Парламента в общении с журналистами.
 
Ранее Дмитрий Разумков уже заявлял, что языковой закон в Украине должен быть изменен так, чтобы устраивал интересы всех граждан.

"Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали. Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены. Если убрать из этого процесса политику и политиков... Потому что именно политики пытаются заработать баллы не только на языке, но и на других аспектах. Без этого было бы снято много проблем", - утверждал спикер Рады.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

С 15 июня в Украине разрешили увеличить туристические группы до 50 человек

2020-06-13 11:00 186

В Украине изменили правила пересечения границы

2020-06-13 09:30 984

KLM возобновляет рейсы в Украину. Стали известны точные даты и направления

2020-06-12 11:42 1032

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает стремительно ухудшаться

2020-06-12 09:38 885

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Прирост COVID-19 объясняют несоблюдением карантина

2020-06-13 12:10 120

Легализация русского языка в Украине, Разумков потряс заявлением: "Должен устраивать всех"

2020-06-13 12:00 3471

Польша открывает границы со странами ЕС

2020-06-13 11:30 168

С 15 июня в Украине разрешили увеличить туристические группы до 50 человек

2020-06-13 11:00 186
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Прирост COVID-19 объясняют несоблюдением карантина 2020-06-13 12:10 120
Легализация русского языка в Украине, Разумков потряс заявлением: "Должен устраивать всех" 2020-06-13 12:00 3471
Польша открывает границы со странами ЕС 2020-06-13 11:30 168
С 15 июня в Украине разрешили увеличить туристические группы до 50 человек 2020-06-13 11:00 186

Лента

видео 13:00 "Я не понимаю, как жить дальше". Ефремов обратился к семье погибшего в пьяном ДТП и своим поклонникам
12:30 Доллар и евро ушли в отрыв, НБУ удивил новым курсом валют: что ждет гривну
12:10 Прирост COVID-19 объясняют несоблюдением карантина
12:00 Легализация русского языка в Украине, Разумков потряс заявлением: "Должен устраивать всех"
11:30 Польша открывает границы со странами ЕС
11:00 С 15 июня в Украине разрешили увеличить туристические группы до 50 человек
10:30 Зеленский переходит на особый режим работы: что это значит
10:00 В Кабмине пояснили, что даст новый статус в НАТО
09:30 В Украине изменили правила пересечения границы
22:12 Это признание Джоан Роулинг повергло миллионы ее фанатов в настоящий ужас