Коронавирус В МОЗ объяснили украинцам, как посещать парикмахерские на карантине

2020-06-13 14:00 327
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Минздрав составил рекомендации поведения при посещении парикмахерских и по приходу домой. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Во время ослабления карантина начали работать салоны красоты, парикмахерские, барбершопы и тому подобное. Во время посещения этих заведений обязательно нужно соблюдать физическое дистанцирование, правила респираторной защиты и гигиены рук", - указано в сообщении.

Также в Минздраве напомнили, что 12 июня показатель заболеваемости коронавирусом составил 71 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,9%. Для сравнения, по состоянию на 10 июня заболеваемость COVID-19 составила 67,8 на 100 тысяч населения.

В частности, необходимо помнить о социальной дистанции и гигиене рук. После посещения парикмахерской необходимо также помыть руки с мылом не менее 20 секунд, это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

В Минздраве рассказали, как посещать парикмахерские на карантине. Видео: Facebook / Центр общественного здоровья

Врачи призвали украинцев кашлять и чихать только в сгиб локтя и одноразовую салфетку, а при появлении симптомов респираторной болезни сразу обратиться к врачу. 

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