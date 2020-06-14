Коронавирус Польша открыла границы для всех стран Европейского союза, кроме Украины

2020-06-14 12:00 582
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Польша открыла границы для всех соседних стран Европейского союза, кроме Украины сообщает TVN24.

По информации, запрет на въезд, который был введен из-за пандемии коронавируса, действовал в течение трех месяцев.

Отмечается, что в Польшу, в туристических целях смогут въехать лишь граждане соседних стран из ЕС, но не граждане Украины.

"Путешественники будут иметь право на бесплатный въезд, выезд и транзит через территорию Польши. Они не должны проходить самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Пограничный контроль на границе с Украиной, Беларусью и Россией сохранится, но при этом работникам из этих стран не нужно проходить карантин.

Граждане Украины, РФ и Беларуси будут иметь право на въезд в Польшу, если они в браке с гражданами Польши или являются детьми польских граждан имеют разрешение на работу в Польше.

Также отмечается, что международные рейсы в Польше возобновятся с 16 июня.

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