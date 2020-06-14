Коронавирус Кабмин изменил решение по въезду в Украину для иностранцев

2020-06-14 13:30 408

Кабинет министров Украины принял несколько решений, которыми изменил требования для въезда в Украину иностранных граждан и лиц без гражданства.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению правительства №477, утратило силу распоряжение Кабмина о временном запрете въезда в Украину иностранцев.

Вместе с тем, постановлением от 12 июня №480 предусмотрено, что для въезда в Украину иностранцам необходим соответствующий страховой полис, а для лиц, прибывающих из стран с широким распространением заболевания коронавирусной инфекции - пребывание в обсервации.

В частности, согласно указанному постановлению, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, и лиц, признанных беженцами или лиц, которые нуждаются в дополнительной защиты) без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

Кроме того, правительство определило, что основанием для обсервации является пересечение госграницы лицом, которое прибыло из государства или является гражданином (подданным) государства с широким распространением COVID-19.

"Обеспечить транспортировку лиц от пунктов пропуска через государственную границу в обсерваторы правительство обязало областные и Киевскую городскую государственные администрации", - отметили в ведомстве.

В то же время обсервации не подлежат граждане (подданные) государств с широким распространением COVID-19, которые не находились на территории этих государств в течение последних 14 дней, сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, участники внешнего независимого оценивания вместе с одним лицом, что сопровождает каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

Также обсервации не подлежат лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома".

Государствами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Перечень таких государств Госпогранслужбе Украины каждые 3 дня будет предоставлять Министерство здравоохранения Украины.

Следовательно, иностранные граждане и лица без гражданства смогут пересекать государственную границу на въезд в Украину с момента вступления в силу постановления правительства от 12 июня №477 и №480 при наличии законных оснований для въезда, определенных законом Украины "О пограничном контроле" и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

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