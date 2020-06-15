Коронавирус В 11 регионах Украины могут снова усилить карантин

2020-06-15 14:41 255

Число зараженных коронавирусом в Украине снова стремительно растет. В 11 регионах Украины превышен показатель инцидентности заболеваемости коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в Черновицкой области и Киеве.

Как сообщает Совет нацбезопасности и обороны, по состоянию сегодня медиками зарегистрировано 656 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Общее число зараженных с начала эпидемии достигло 31 810 человек, выздоровели 14 253 человек, в том числе за минувшие сутки 171 человек.

Умер 901 человек, в том числе за минувшие сутки - 12 человек.

Напомним, за воскресенье, 14 июня, в Донецкой области COVID-19 заболели 42 человека, что является рекордным значением.

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