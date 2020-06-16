Коронавирус В Украине могут ужесточить наказание за неношение масок

2020-06-16 18:00 279
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Кабинет Министров Украины готов пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но в помещениях они еще долго будут актуальными, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров Украины планирует усилить административное наказание за неношение масок в помещениях и общественном транспорте. Об этом на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отмечается на сайте Кабмина.

Обращаясь к главам ОГА, премьер-министр подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантинных мероприятий, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина.

"Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий", – подчеркнул Шмыгаль.

Карантин в Украине ввели 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.

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