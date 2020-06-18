Мир В ЕС из-за карантина ввели существенные послабления миграционных правил

2020-06-19 20:29 426

В Латвии иностранцам, у которых истек срок действия вида на жительство во время режима ЧС, разрешено находиться в стране 10 августа 2020 года. Об этом сообщает посольство Украины в Латвийской Республике со ссылкой на МИД этой страны.

При завершении срока действия документов, в частности, удостоверяющих личность, вида на жительство, выданного Латвийской Республикой, в течение режима чрезвычайной ситуации, срок пребывания в Латвии по указанным выше документам будет действителен до 10 августа 2020 года.

В случае, если вид на жительство выдан другим государством-членом ЕС, Шенгенской зоны, или Швейцарией, такие документы будут действительны в течение 30 дней после прекращении режима чрезвычайной ситуации в Латвии, то есть до 10 июля 2020 года - для въезда/выезда в/из Латвийской Республики с целью возвращения в страну постоянного проживания.

На граждан Украины эти правила распространяются только если срок пребывания в Латвии закончился в период действия карантина, то есть до 9 июня 2020 включительно.

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