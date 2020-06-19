Украина С 1 июля украинцев начнут пускать на отдых в Турцию без тестирования и самоизоляции

2020-06-19 21:36 321
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Украинцы смогут полететь на отдых в Турцию уже с 1 июля, заявил сегодня министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

При этом украинцам не нужно будет отправляться на самоизоляцию или проходить тестирование на коронавирус.

"Сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере турецкая сторона подтвердила, что с 1 июля туристы из Украины смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, лишь с соблюдением необходимых требований безопасности", - написал Владислав Криклий.

Украинцам предложат пройти тестирование на коронавирус только если во время температурного скрининга обнаружат повышенную температуру.

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Украина

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