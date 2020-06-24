Украина видео Брифинг Шмыгаля из-за масштабных потопов: онлайн трансляция

2020-06-24 16:30 204
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 24 июня, проведет брифинг по ситуации с преодолением последствий паводков на западе Украины.

Брифинг запланирован на 16:00 по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято комплекс неотложных мер по преодолению последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

По словам премьера, затопления на западе Украины превосходят масштабы 2008 года. Шмыгаль также сообщил о том, что в городе Галич Ивано-Франковской области затопило районную больницу. Там проводится эвакуация больных.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Масштабное затопление Прикарпатья: на место ЧП вылетел премьер-министр

2020-06-24 10:12 342

Рада одобрила предложенного премьером Шмыгалем нового министра экологии

2020-06-19 12:16 1221

видео Суд над Порошенко: онлайн трансляция избрания меры пресечения

2020-06-18 16:30 1029

В Украине отменили обязательную аттестацию школьников в 2020 году

2020-06-18 14:15 1242

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине с июля возрастет уровень максимальной помощи по безработице

2020-06-24 20:30 99

Кабмин разработал план ликвидации паводка

2020-06-24 19:30 141

Нацбанк установил новые правила обслуживания для клиентов

2020-06-24 19:00 171

Буковель уходит под воду: шокирующее видео стихии

2020-06-24 18:30 201
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине с июля возрастет уровень максимальной помощи по безработице 2020-06-24 20:30 99
Кабмин разработал план ликвидации паводка 2020-06-24 19:30 141
Нацбанк установил новые правила обслуживания для клиентов 2020-06-24 19:00 171
Буковель уходит под воду: шокирующее видео стихии 2020-06-24 18:30 201

Лента

21:00 На лето из Киева к морю пустят дополнительный скоростной поезд
20:30 В Украине с июля возрастет уровень максимальной помощи по безработице
видео 20:00 Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений: «досталось даже сыну»
19:30 Кабмин разработал план ликвидации паводка
19:00 Нацбанк установил новые правила обслуживания для клиентов
18:30 Буковель уходит под воду: шокирующее видео стихии
фото 18:00 В озере Лох-Несс мужчине удалось заснять загадочное существо
17:30 Коронавирус в Украине: Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина
17:00 Украинцам разъяснили, как будет осуществляться декларирование доходов
видео 16:30 Брифинг Шмыгаля из-за масштабных потопов: онлайн трансляция