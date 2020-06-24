Украина видео Брифинг Шмыгаля из-за масштабных потопов: онлайн трансляция

2020-06-24 16:30 204

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 24 июня, проведет брифинг по ситуации с преодолением последствий паводков на западе Украины.

Брифинг запланирован на 16:00 по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято комплекс неотложных мер по преодолению последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

По словам премьера, затопления на западе Украины превосходят масштабы 2008 года. Шмыгаль также сообщил о том, что в городе Галич Ивано-Франковской области затопило районную больницу. Там проводится эвакуация больных.

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