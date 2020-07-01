Мир Microsoft запустит бесплатные онлайн-курсы для потерявших работу из-за коронакризиса

2020-07-01 13:39 156
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Microsoft в партнерстве с LinkedIn запустит бесплатные онлайн-курсы для тех, кто потерял работу из-за кризиса и пандемии. Предприниматели надеются, что с помощью полученных знаний люди смогут освоить новую профессию и начать карьеру заново. 

Как сообщается на сайте компании,  программа обучения будет доступна жителям всех стран. А на бесплатных курсах можно будет как повысить квалификацию, так и освоить новую профессию.

“Microsoft выделил 10 образовательных блоков: разработка, продажи, менеджмент, IT-администрирование, коммуникации, цифровой маркетинг, анализ данных, финансы, графический дизайн и поддержка клиентов”, - говорят авторы проекта.

В учебные планы входит видеоконтент на английском, французском, испанском и немецком языках. После прохождения курсов все выпускники смогут воспользоваться специальными бесплатными инструментами LinkedIn для поиска работы.

Напомним, согласно данным соцопросов, треть украинцев думает о заработках за границей. Больше всего желающих поехать работать за границей в западных городах - Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах и Ровно.

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