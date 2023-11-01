ВОЙНА В Украине Жителям Киевской области будут бесплатно передавать дрова – как подать заявку

2023-11-01 10:29

В Ірпінській громаді безкоштовно даватимуть дрова для підьгових категорій осіб, – повідомляє КП «Управління благоустрою міста».

З метою формування переліку домогосподарств, які потребуть дрова для опалення, потрібно заповнити форму за посиланням.

Можливість отримання безкоштовних дров передбачена для таких пільгових категорій осіб:

  •  Члени сімей військовослужбовців, які на даний час перебувають на службі.
  •  Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби або члени їх сімей.
  •  Члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти.
subscriber subscriber

Еще по теме

В Киевской области ввели новое ограничение из-за войны

2023-06-10 09:27

В Буче Киевской области два человека одновременно попали под поезд

2023-04-18 13:35

Как будет действовать комендантский час в Киевской области на Пасху

2023-04-11 09:24

В 12 областях Украины сегодня ввели отключения света

2023-03-29 12:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Как будет работать украинский электронный реестр военнообязанных "Обериг"

2023-11-01 13:34

Миссия ЮНЕСКО начала оценку убытков, которые нанесли Чернигову вражеские обстрелы

2023-11-01 12:28

Жителям Киевской области будут бесплатно передавать дрова – как подать заявку

2023-11-01 10:29

Обязательная эвакуация детей из прифронтовых регионов - что нужно знать родителям

2023-11-01 09:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Как будет работать украинский электронный реестр военнообязанных "Обериг" 2023-11-01 13:34
Миссия ЮНЕСКО начала оценку убытков, которые нанесли Чернигову вражеские обстрелы 2023-11-01 12:28
Жителям Киевской области будут бесплатно передавать дрова – как подать заявку 2023-11-01 10:29
Обязательная эвакуация детей из прифронтовых регионов - что нужно знать родителям 2023-11-01 09:35