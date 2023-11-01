Жителям Киевской области будут бесплатно передавать дрова – как подать заявку
2023-11-01 10:29
В Ірпінській громаді безкоштовно даватимуть дрова для підьгових категорій осіб, – повідомляє КП «Управління благоустрою міста».
З метою формування переліку домогосподарств, які потребуть дрова для опалення, потрібно заповнити форму за посиланням.
Можливість отримання безкоштовних дров передбачена для таких пільгових категорій осіб:
- Члени сімей військовослужбовців, які на даний час перебувають на службі.
- Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби або члени їх сімей.
- Члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти.