ВОЙНА В Украине Жителям Киевской области будут бесплатно передавать дрова – как подать заявку

2023-11-01 10:29

В Ірпінській громаді безкоштовно даватимуть дрова для підьгових категорій осіб, – повідомляє КП «Управління благоустрою міста».

З метою формування переліку домогосподарств, які потребуть дрова для опалення, потрібно заповнити форму за посиланням.

Можливість отримання безкоштовних дров передбачена для таких пільгових категорій осіб:



