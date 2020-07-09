Украина фото Движение по новому Шулявскому мосту Киева перекрыли на 10 дней

2020-07-09 10:14 216

В Киеве ограничат движение транспорта по новому Шулявскому мосту. Ограничения связаны с ремонтными работами, которые начнутся 9 июля, сообщает пресс-служба КГГА.

Коммунальщики будут готовить путепровод к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом Шулявского путепровода.

"В коммунальном предприятии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге", - говорится в сообщении.

Планируется, что работы будут продолжаться в течение 8-10 дней.

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