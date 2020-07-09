В Киеве ограничат движение транспорта по новому Шулявскому мосту. Ограничения связаны с ремонтными работами, которые начнутся 9 июля, сообщает пресс-служба КГГА.
Коммунальщики будут готовить путепровод к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом Шулявского путепровода.
"В коммунальном предприятии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге", - говорится в сообщении.
Планируется, что работы будут продолжаться в течение 8-10 дней.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире