Украина "С кассовыми аппаратами будут даже уличные лотки". Зачем Рада срочно готовит "упрощения" для ФОПов

2020-07-13 18:00 252

14 июля Рада может сделать первый шаг к тотальной фискализации всего малого бизнеса, вплоть до физлиц-предпринимателей первой группы.

На внеочередное заседание парламента планируется вынести законопроект №2524. Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

"Если его примут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич.

По его словам, уже сейчас предприниматели, которые работают с РРО, платят налоговикам взятки от 3 тысяч гривен до 100 тысяч и больше - в зависимости от оборота. Законодательство по кассовым аппаратам насколько зарегулировано, что всегда можно найти повод для штрафа. Поэтому многие налоговики со старта спрашивают: будет проверять или сразу заплатите", - говорит эксперт.

Показательно, что намеченную на апрель фискализацию ФОПов 2 и 3 групп (продажа сложной бытовой техники, интернет-магазины и другое) из-за карантина отодвинули до 1 января 2021 года.

Но теперь, как рассказал нам Доротич, по этому вопросу снова включили турбо-режим. "У главных лоббистов - продавцов кассовых аппаратов и разработчиков ПО - тоже был карантин, они изголодались и просят ускориться", — говорит Доротич.

Журналисты разбиралась грозит ли ФОПам массовый перевод на кассовые аппараты и что это значит для потребителей - подорожают ли товары и услуги от малого бизнеса.

Полное упрощение

На первый взгляд, законопроект №2524 вполне безобидный. Он предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, которые, по мнению авторов проекта, должны упростить работу бизнеса.

К примеру, обещают минимизировать общение с налоговиками. Копии налоговых уведомлений-решений будут отображаться в электронном кабинете плательщика. Через электронный кабинет можно будет получать и другие документы, а также консультироваться с фискалами. Документы, которые плательщик станет подавать в налоговую через электронный кабинет, будут регистрироваться автоматически.

Также в проекте прописана упрощенная работа с самим электронным кабинетом. Скажем, не нужно будет обновлять ключи электронной подписи и прочее. Если произойдет технический сбой и часть информации из электронного кабинета исчезнет, плательщик не будет нести за это никакой ответственности.

"Изначально, еще в конце прошлого года, проект действительно подавали как упрощение для бизнеса", — подтвердил нам Доротич. Все изменения декларировались в рамках концепции государства в смартфоне.

"Принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию электронных государственных сервисов, в частности, в сфере администрирования налогов, сделает их более удобными в использовании. Законопроект также расширит свободу предпринимателя в выборе каналов взаимодействия с налоговыми органами, простит ведение учета предпринимательской деятельности и минимизирует риски предпринимателя, возникающие по техническим причинам", - обещали авторы проекта.

Но в ходе работы над документом в нем начали появляться разного рода поправки. И они, по мнению представителей бизнеса, кардинально меняют дело,

Скажем, глава налогового комитета Рады Данил Гетманцев внес поправку об отмене обязательной регистрации в налоговых органах книги учета доходов. Для физлиц- предпринимателей первой и второй группы, а также для ФОПов, которые зарегистрированы на третьей группе, но не являются плательщиками НДС, книгу учета доходов вообще можно не вести. Бизнес может продолжать вести учет по старой схеме, но уже без "обязаловки" - книги заполнять в произвольной форме и с любой периодичностью.

"Можно заполнять хоть через день, хоть раз в месяц. Как посчитаете нужным, нет требований по наличию определенных граф и т,д. То есть, хоть в стихах пишите", - говорит Доротич.

На первый взгляд, этот пункт вписывается в перечень "упрощений". Но на самом деле это не так, - говорит Доротич.

"Книга учета доходов без регистрации в налоговой и в "произвольном формате" перестает быть документом. Проверять по ней налоговики уже не смогут, так как она не будет давать представления о бизнесе, превратиться в своего рода филькину грамоту. Что это значит на практике? Будут искать другую форму контроля, и, скорее всего, это будет массовая фискализация бизнеса", — говорит Доротич.

По его словам, наличие книги учета доходов было главным аргументом бизнес-ассоциаций, "отбивающихся" от кассовых аппаратов.

"Книга учета, хоть и является архаизмом, все же позволяет налоговой службе контролировать предпринимателя. Она заполняется по определенному шаблону, регистрируется, и содержит все показатели бизнес-деятельности", - говорит Доротич.

"Книга доходов регистрируется в налоговом органе, ФОПы ведут записи ежедневно итогово за день, поэтому эти записи в зарегистрированной (а значит, контролированной) книге выполняют роль первичного документа для бизнеса. Поэтому в последне 10 лет никто не трогал ФОПов по поводу необходимости составлять первичный документ на каждую операцию (каждую продажу в киоске, к примеру)" - пояснила экс-глава Государственной регулярной службы Ксения Ляпина.

Но теперь, получается, этот аргумент у предпринимателей выбивают из рук. Если книга учета доходов становится просто "дневником предпринимателя", где он может что-то писать, а может и не писать, для фискалов ценность такого документа равна нулю.

80 тысяч на кассовые аппараты, огромные штрафы и взятки

"Безнадзорным бизнес не может оставаться. Другой доступный способ его контролировать - это кассовые аппараты, больше вариантов нет", — говорит Доротич.

Ксения Ляпина называет эту поправку к проекту "дамокловым мечем" над ФОПами.

"Их начнут проверять на наличие первичных документов. Большинство ФОП в торговле и услугах после этого просто закроются как легальные субъекты, Расцветет теневой рынок", — отмечает Ксения Ляпина.

Предприниматели опасаются, что РРО им начнут навязывать сразу же после принятия проекта, хотя ранее они получили отсрочку. Из-за карантина обязательную фискализацию ФОПов 2 и 3 группы с апреля перенесли на январь следующего года.

"Но теперь понятно, что в случае принятия проекта даже первая группа физлиц-предпринимателей будет на кассовых аппаратах", - говорит Доротич. Это значит, что даже уличные лотки с сувенирами и кофейни на колесах будут вынуждены выдавать чеки.

"Не удивительно, что Гетманцев проводит закон в собственной редакции — пытается впарить всем РРО как способ документирования каждой операции", - считает Ляпина.

По словам Дортича, кассовые аппараты - это плюс порядка 80 тысяч гривен дополнительных затрат на каждого предпринимателя.

"Сами кассовые аппараты стоят от 4 тысяч, но есть еще программное обеспечение, сервис, обязательно нужен будет бухгалтер и другое. Но предпринимателей пугают не только дополнительные затраты. Нормативка по РРО у нас настолько запутана, что могут штрафовать буквально по любому поводу. А где штрафы, там и взятки. Уже сейчас многие проверяющие со старта спрашивают - будем проверять или сразу заплатите. Кассовые аппараты - это номер один по взяткам. Причем, в зависимости от оборота, сума благодарности может варьироваться от сотни долларов до сотни тысяч гривен. Это значит, что часть бизнеса будет вынуждена закрыться, а часть - переложит эти затраты на потребителей, то есть, и товары и услуги от малого бизнеса подорожают", - подытожил Доротич.

"Дополнительные затраты в 80 тысяч в год - для меня огромная сумма. Это "лишние" почти 7 тысяч гривен каждый месяц, фактически, моя зарплата. У меня доходы не позволяют окупить такую сумму. Это нужно цены на кофе вдвое поднять, но кто его покупать станет. Скорее всего, придется закрыться или просто "бегать" от проверяющих, благо, у меня бизнес на колесах", — рассказал "Стране" владелец передвижной кофейни киевлянин Олег.

Мелкие предприниматели говорят, что их товар и услуги "с чеком" подорожают на 15% и больше.

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