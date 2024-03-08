ВОЙНА В Украине В Украине изменится подход к обучению и подготовке мобилизованных бойцов

2024-03-08 09:29

Мобилизованных должны обучать инструкторы с боевым опытом, которые понимают реалии и потребности войны. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в эфире национального телемарафона.

Он объяснил, что обучение является непростым процессом, потому что есть учебные центры, в которые в начале полномасштабной войны в день прилетало по 20-30 ракет.

"Мы вынуждены рассредоточить войска по всей стране, и не можем полностью использовать мощности учебных центров. Учить людей должны военные с боевым опытом, они больше понимают реальность и потребности войны", - отметил командующий Сухопутными войсками.

Военный рассказал, что инструкторов без боевого опыта отправляют на фронт, чтобы они его завоевали.

По его словам, для победы Украине нужны подготовленные и обученные резервы, чтобы использовать их в нужное время.

"Мы делаем все, чтобы сохранить людей, это не всегда выходит, война очень жестокая. Бригады восстанавливают за три месяца, и они снова будут готовы к выполнению задач", - резюмировал Павлюк.