Украина В Одессе ввели комендантский час для ночных клубов, баров и ресторанов

2020-07-14 14:45 99

В Одессе решили запретить работать заведениям в ночное время. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь с 23:00 и до 07:00 будет запрещена работа ночных клубов, заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев и т.д.) и заведений культуры.

Запрет не распространяется на кинотеатры и те заведения общепита, которые работают на вынос или же занимаются доставкой пищи.

В комиссии также отметили, что необходимо усилить контроль за карантином у прибрежной зоны и в торгово-развлекательных центрах.

Напомним, по состоянию на сегодня в Одесской области выявлено 2208 случаев коронавируса, 988 человек выздоровели, 30 - умерли.

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