Погода в Украине: синоптик предупредила о неожиданном похолодании

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что через Украину в среду, 22 июля, пройдет холодный атмосферный фронт.
Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.
Атмосферный фронт освежит воздух на севере Украины, в западных областях, Винницкой области, а также части Черкасской области.
При этом ветер будет северо-западный, небольшой или умеренный.
Что касается осадков, то большая часть Украины будет в основном сухой, дожди ожидаются лишь в Прикарпатье, Сумской, Полтавской, а также Харьковской и Луганской областях.
В Киеве погода будет свежей, дневная температура воздуха снизится до 22- 24 градусов тепла.