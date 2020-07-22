Украина Погода в Украине: синоптик предупредила о неожиданном похолодании

2020-07-22 20:30 366

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что через Украину в среду, 22 июля, пройдет холодный атмосферный фронт.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

Атмосферный фронт освежит воздух на севере Украины, в западных областях, Винницкой области, а также части Черкасской области.

По словам синоптика, ожидается от 20 до 25 градусов тепла. На остальной территории Украины - Юг, Восток и большинство Центра - удержится высокая температура воздуха, от 25 до 32 градуса.

При этом ветер будет северо-западный, небольшой или умеренный.

Что касается осадков, то большая часть Украины будет в основном сухой, дожди ожидаются лишь в Прикарпатье, Сумской, Полтавской, а также Харьковской и Луганской областях.

В Киеве погода будет свежей, дневная температура воздуха снизится до 22- 24 градусов тепла.

Погода будет почти идеальной для работы на свежем воздухе, прогулок и свободного дыхания. Таких дней в году не так много… Поэтому запланируйте что-то на улице, а не в офисе или квартире, - советует Диденко.

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