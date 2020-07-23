Украина Сегодня в Киеве частично перекроют движение по Южному мосту

2020-07-23 12:43 387
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В столице сегодня частично ограничат движение транспорта по Южному мосту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 20:00 23 июля до 12:00 24 июля на съезде с Южного моста на Столичное шоссе частично ограничат движение", - говорится в сообщении.

В рамках ночных ремонтов на Южном мостовом переходе запланировано выполнить текущие работы на съезде с Южного моста на Столичное шоссе. Основные работы выполнят до утреннего часа пик. Впрочем, ограничения возможны до 12:00.

Коммунальная корпорация извиняется за неудобства.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды : дожди в Украине прекратятся, но и жары не будет

2020-07-23 10:38 468

КАРТА В Киеве уже более семи тысяч зараженных - Кличко раскрыл правду о Covid-19

2020-07-21 15:45 1728

КАРТА В западных и северных областях сегодня ожидаются мощные ливни с грозами

2020-07-21 12:44 1239

В Киеве взорвали банкомат и выпотрошили из него все деньги

2020-07-21 11:15 1050

Еще новости в разделе "Украина"

Полтавский захватчик отпустил полицейского

2020-07-23 17:00 135

Захват заложников в Луцке: суд избирает меру пресечения Кривошу

2020-07-23 16:30 126

Сегодня в Киеве частично перекроют движение по Южному мосту

2020-07-23 12:43 387

27 июля начнется бессрочное перемирие на Донбассе - в Минске согласованы новые условия

2020-07-23 12:16 396
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Полтавский захватчик отпустил полицейского 2020-07-23 17:00 135
Захват заложников в Луцке: суд избирает меру пресечения Кривошу 2020-07-23 16:30 126
Сегодня в Киеве частично перекроют движение по Южному мосту 2020-07-23 12:43 387
27 июля начнется бессрочное перемирие на Донбассе - в Минске согласованы новые условия 2020-07-23 12:16 396

Лента

17:30 Сенсационное назначение. Луческу стал главным тренером Динамо
17:00 Полтавский захватчик отпустил полицейского
16:30 Захват заложников в Луцке: суд избирает меру пресечения Кривошу
15:46 Минздрав разрешил допуск зрителей на матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы
15:14 В Польше прогнозируют глубокий кризис экономики без украинских заробитчан
14:41 В Украине снова начало расти число новых случаев заражения коронавирусом
фото 14:12 В предвыборной агитации Трампа использовали фотографию с Майдана
13:45 В Минздраве заявили, что карантин не помешает местным выборам осенью
13:11 Ливерпуль разгромил Челси и досрочно стал чемпионом Англии
12:43 Сегодня в Киеве частично перекроют движение по Южному мосту