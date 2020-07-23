Украина Сегодня в Киеве частично перекроют движение по Южному мосту

2020-07-23 12:43 387

В столице сегодня частично ограничат движение транспорта по Южному мосту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 20:00 23 июля до 12:00 24 июля на съезде с Южного моста на Столичное шоссе частично ограничат движение", - говорится в сообщении.

В рамках ночных ремонтов на Южном мостовом переходе запланировано выполнить текущие работы на съезде с Южного моста на Столичное шоссе. Основные работы выполнят до утреннего часа пик. Впрочем, ограничения возможны до 12:00.

Коммунальная корпорация извиняется за неудобства.

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