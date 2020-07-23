Украина До +32, но вечером похолодает. Синоптик рассказала, какой будет погода в пятницу

2020-07-23 18:00 342
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В пятницу, 24 июля, в Украине будет сухая погода, однако в центральных областях, северо-восточном регионе страны, на Прикарпатье и в Одесской области пройдут дожди с грозами.

Об этом написала народный синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"Украина в целом будет принадлежать сухой погоде....Однако или хвосты фронтов, или местные конвективные явления обусловят периодические дожди и грозы в центральных областях, на северо-востоке, в Прикарпатье и в Одесской области", - поделилась синоптик.

По ее словам, завтра температура воздуха немного повысится: в течение дня ожидается +23...+28 градусов, на юге и юго-востоке +26...+32 градуса.

В Киеве существенных осадков в пятницу не ожидается. Температура воздуха будет колебаться около +25...+26 градусов.

"Выходные будут еще теплее, но с локальным грозовымы дождями. Не увлекайтесь вечерними и ночными посиделки, потому что в это время ощутимо свежеет", - подытожила синоптик.

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