Курьезы Пищевая пленка, синяя изолента и скотч - как защищаются от коронавируса водители такси

2020-07-24 19:34 396
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Смешные и бесполезные способы водителей оградиться от пассажиров подручными средствами высмеяли в соцсетях.

В частности, показаны забавные методы защиты таксистов от коронавируса. Снимками поделились пассажиры креативных водителей в Twitter.

На фото видно, что многие водители пытаются создать защитный барьер между собой и пассажиров из подручных средств. В большинстве случаев эти попытки абсолютно бесполезные и забавные.

Также видно, что таксисты используют пищевую пленку, клеенку, изоленту, скотч и даже гофрированные трубы.

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