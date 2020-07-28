Украина На Азовском море в августе прогнозируют заморозки

2020-07-28 17:30 204

Синоптики прогнозируют, что в Украине, и в частности на Азовском море, в августе будут заморозки.

Об этом сообщает "Укргидромецентр".

В августе в Украине средняя месячная температура составит в пределах 19-24 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. На юге и юго-востоке страны местами 21-23 градуса.

Среднее месячное количество осадков составляет в южной части 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм.

Абсолютный максимум температуры воздуха составит 34-41 градусов.

Абсолютный минимум - 1-7 градусов тепла, на юге - до 11, в Запорожской области местами 0 -2 градуса мороза.

Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца.

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