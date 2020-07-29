Шмыгаль объяснил оптимистический прогноз по ВВП

Власти рассчитывают сразу на несколько факторов, которые позволят расти экономике после кризиса.
Глава правительства Денис Шмыгаль аргументировал оптимистический прогноз по росту экономики в ближайшие три года положительными тенденциями в некоторых отраслях.
"Это развитие промышленности, поддержка национального производителя, в частности в сфере машиностроения, оборонного заказа", - сказал он на заседании в среду, 29 июля.
В Кабмине ожидают, что уже с четвертого квартала этого года начнется восстановление в разных странах мира, и это будет способствовать увеличению спроса на украинскую металлургию.
Также ожидается увеличение переработки в аграрном секторе.
"Мы уверены, что должны стимулировать увеличение переработки не запретами, а программами поддержки, чтобы наша аграрная отрасль развивалась в направлении: экспортируй не сырье, а готовый продукт", - сказал премьер.
Кроме того, росту экономики, по словам Шмыгаля, поможет поддержка малого и среднего бизнеса.
Еще одним фактором роста в правительстве называют сосредоточение не только на внешних, но и на внутренних инвесторах.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире