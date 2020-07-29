Украина Шмыгаль объяснил оптимистический прогноз по ВВП

2020-07-29 16:30 318
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Власти рассчитывают сразу на несколько факторов, которые позволят расти экономике после кризиса.

Глава правительства Денис Шмыгаль аргументировал оптимистический прогноз по росту экономики в ближайшие три года положительными тенденциями в некоторых отраслях.

"Это развитие промышленности, поддержка национального производителя, в частности в сфере машиностроения, оборонного заказа", - сказал он на заседании в среду, 29 июля.

В Кабмине ожидают, что уже с четвертого квартала этого года начнется восстановление в разных странах мира, и это будет способствовать увеличению спроса на украинскую металлургию.

Также ожидается увеличение переработки в аграрном секторе.

"Мы уверены, что должны стимулировать увеличение переработки не запретами, а программами поддержки, чтобы наша аграрная отрасль развивалась в направлении: экспортируй не сырье, а готовый продукт", - сказал премьер.

Кроме того, росту экономики, по словам Шмыгаля, поможет поддержка малого и среднего бизнеса.

Еще одним фактором роста в правительстве называют сосредоточение не только на внешних, но и на внутренних инвесторах.

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