Мир В крови Ефремова найдены следы гашиша и кокаина

2020-08-05 19:30 330
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В ходе осмотра автомобиля актера после смертельного ДТП в нем были найдены гашиш и гашишное масло.

После совершения ДТП в крови российского актера Михаила Ефремова были найдены следы каннабиноидов и кокаина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные прокурора.

В московском Пресненском суде в среду, 5 августа, началось слушание по делу Ефремова. В ходе слушания прокурор сообщил, что после аварии в крови актера были найдены следы спирта, а также кокаина и канабиса.

Кроме того, в машине Ефремова полицейские нашли гашишное масло и гашиш. Наркотические средства также были обнаружены на подушке безопасности авто. Это факт может свидетельствовать о том, что именно актер нахождения за рулем в момент ДТП.

В аварии, которая произошла 8 июня умер водитель автомобиля курьерской службы Сергей Захаров.

В ходе стартовавшего судебного слушания, Ефремов не признал вину в смерти Захарова. Актер настаивает на том, что он ничего не помнит. Ранее также сообщалось, что экспертиза признала актера Ефремова вменяемым.

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