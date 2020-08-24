Украина "Танки - не аттракцион для киевлян", - Зеленский пояснил решение об отмене парада

2020-08-24 12:16 123

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, парад военной техники должен быть не в мирном Киеве, а на передовой.

"Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на востоке, и я уверен, что именно так и должно быть, потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой, там, где она сейчас нужна", - заявил президент во время мероприятий ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве.

Кроме того, он отметил, что парад в Украине обязательно будет в будущем, когда Украина вернет своих людей и свои территории.

"Когда на нашей земле будет устойчивый мир - мы сделаем большой парад всех наших войск и техники, парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость", - подчеркнул глава государства.

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