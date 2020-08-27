Коронавирус По данным ЮНИСЕФ каждый третий школьник на карантине не смог учиться онлайн

2020-08-27 15:16 141

Минимум треть школьников в мире (463 млн детей) не смогли получить доступ к дистанционному обучению во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Всего в отчете оценивали данные из 100 стран.

"Для большого количества детей образование полностью было нарушено в течение месяцев, что является чрезвычайной ситуацией в мире. Эти последствия можно ощутить в экономиках и обществах в последующие десятилетия", – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

По данным Фонда, из-за карантина проблемы с закрытием школ ощутили на себе около 1,5 млрд школьников - это отсутствие техники и инструментов на дому для дистанционного обучения, доступа к телевидению, радио и интернету.

В связи с этим ЮНИСЕФ призвали правительства стран сделать своим приоритетом безопасное возобновление работы школ.

А если открытие невозможно, то рекомендуют применить механизм "компенсационного обучения" через потерянное учебное время.

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