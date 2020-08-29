Нафтогаз Украины ввела для абонентов тариф Годовой. Он позволяет пользователю обезопасить себя от роста цен на газ в отопительный сезон.
На новые тарифы на газ перешли уже 46% клиентов НАК, сообщила пресс-служба предприятия, передат Главред.
Эти абоненты зафиксировали цену на газ на двенадцать месяцев – и теперь платят за голубое топливо равными частями в течение года.
Альтернативой тарифу Годовой стал тариф Месячный: его выбрали порядка 30% клиентов компании.
В НАК подчеркнули, что подключиться к новому поставщику газа можно в среднем за 3 дня. При этом к заявке на присоединение нужно не забыть приложить копии таких документов:
ИНН,
паспорта,
документов на право собственности или распоряжения объектом газоснабжения.
Если у жилья несколько владельцев, то заявление на присоединение придется подписать им всем.
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