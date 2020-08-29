Украина Газовый тариф для населения: Нафтогаз раскрыл все карты

2020-08-29 11:23 339

 

Нафтогаз Украины ввела для абонентов тариф Годовой. Он позволяет пользователю обезопасить себя от роста цен на газ в отопительный сезон.

На новые тарифы на газ перешли уже 46% клиентов НАК, сообщила пресс-служба предприятия, передат Главред.

Эти абоненты зафиксировали цену на газ на двенадцать месяцев – и теперь платят за голубое топливо равными частями в течение года.

Альтернативой тарифу Годовой стал тариф Месячный: его выбрали порядка 30% клиентов компании.

В НАК подчеркнули, что подключиться к новому поставщику газа можно в среднем за 3 дня. При этом к заявке на присоединение нужно не забыть приложить копии таких документов:

ИНН,

паспорта,

документов на право собственности или распоряжения объектом газоснабжения.

Если у жилья несколько владельцев, то заявление на присоединение придется подписать им всем.

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