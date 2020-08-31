Украина Кабмин назначил временного главу Нацслужбы здоровья Украины

2020-08-31 17:14 231

Кабмин Украины на внеочередном заседании 31 августа назначил Андрея Виленского врио главы Национальной службы здоровья Украины. 

"Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей главы Национальной службы здоровья Украины на Виленского А. Б.", – сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram.

До этого Виленский занимал должность директора департамента договорной работы НСЗУ. До этого он возглавлял сеть частных клиник "Добробут", а после работал в частной клинике "Исида".

Напомним, что до этого, с декабря 2019 года, исполняла обязанности председателя НСЗУ Оксана Мовчан.

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