Коронавирус Лечение одного пациента от Covid-19 в Украине обходится в 45 тысяч грн - НСЗУ

2021-01-18 18:00 98

По состоянию на сегодня Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выплатила 11,4 млрд гривен за лечение пациентов, госпитализированных с коронавирусной болезнью, в среднем - по 45 тысяч гривен за одного пациента.

Об этом в понедельник, 18 января, информирует пресс-служба ведомства на правительственном портале.

Всего НСЗУ выплатила более 19 млрд гривен медучреждениям и центрам экстренной медпомощи за лечение пациентов с Covid-19 и с подозрением на него.

"В течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы 253 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью. Из них в отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тысяч пациентов. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, в течение 2020 года составила 19,6%", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в декабре по сравнению с ноябрем количество госпитализированных с коронавирусной болезнью уменьшилось на 3 тысячи пациентов и составило 60 тысяч. Количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода, в декабре выросло на 4 тысячи по сравнению с ноябрем. Общее количество таких больных составило почти 50 тысяч. Это 69% от всех госпитализированных в декабре пациентов.

Вместе с тем в декабре выросло число пациентов, которые нуждались в подключении к аппарату ИВЛ - с 5 тысяч в ноябре до более 6 тысяч. Наибольшее количество госпитализаций в прошлом месяце зафиксировано в Киеве (более 6 тысяч), Одесской области (4 139 человек), Днепропетровской области (3 869) и Харьковской области (3 617).

Напомним, недавно в НСЗУ заявили, что выделенных правительством денег для оплаты работы больниц хватит лишь до середины лета 2021 года.

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