Украина фото 18 сентября Национальная опера Украины открывает свой 153-й театральный сезон

2020-09-07 12:36 99

18 сентября 2020 года Национальная опера Украины открывает свой 153-й театральный сезон! В основе репертуара сентября – как новые, невероятно интересные концертные программы, так и уже полюбившиеся зрителям оперы и балеты камерного жанра.

 Так поклонников оперного искусства кроме Оперного Гала-концерта в честь открытия 153-го театрального сезона (18 сентября) при участии ведущих солистов театра ожидает встреча с непревзойденным дуэтом Тараса Штонды и Валентина Дытюка в опере «Моцарт и Сальери» Н.Римского-Корсакова (20 сентября) и примадонной оперной сцены Людмилой Монастырской с ее сольной программой (25 сентября).

 Для любителей балета предусмотрена не менее интересная программа. И начинается она с Балетного Гала-концерта в честь открытия 153-го театрального сезона «De capo Ballet Gala» (19 сентября) и Гала-концерта «Con Amore Ballet Gala» (24 сентября) при участии ведущих солистов балета. А 26 сентября в афише сразу 2 одноактных балета: «Кармен-сюита» (Кармен – Екатерина Кухар, Хозе – Ярослав Ткачук, Эскамильо – Александр Стоянов, Судьба (Рок) – Елизавета Гогидзе, Цунига – Виталий Нетруненко и др.) и «Шопениана» (исполнители – Ян Ваня, Юлия Кулик, Анна Муромцева, Ольга Голица, Юлия Москаленко).

 Концерты солистов оперы будут проходить в сопровождении рояля, а балетные концерты и спектакли будут проходить под фонограмму. Оперы, заявленные в сентябрьской и октябрьской афишах, будут проходить в сопровождении оркестра.

 Учитывая существующие ограничения, в период до 31 октября, театр будет работать 3 раза в неделю – в четверг, пятницу и субботу – подробная афиша ближайших мероприятий на сайте театра https://opera.com.ua/afisha

 Все мероприятия будут проходить без антракта, максимальной длительностью до 80 минут.

Размещение зрителей в зале будет производиться в соответствии с действующими карантинними требованиями.

 Кассы театра (ул.Владимирская. 50) откроются 8 сентября 2020 года.

 Спектакли предыдущих месяцев, которые ранее были перенесены на сентябрь и октябрь, опять меняют даты показов на ноябрь и декабрь.

 Билеты на перенесенные представления остаются действительными, но при желании их можно будет ОБМЕНЯТЬ на билеты текущего репертуара.

Для этого необходимо обратиться в билетный отдел по телефонам: (044) 235-26-06 або (044) 234-03-53  

 Карантинная реальность вносит существенные коррективы в деятельность учреждений культуры, поэтому соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции являются обязательными. Также заходя в театр необходимо пройти температурный скрининг.

 Национальная опера Украины с нетерпением ждет своих зрителей!

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Украина потеряла гения и героя - умер известный композитор Мирослав Скорик

2020-06-02 08:39 1314

В ЕС провели первую в истории операцию по замене пораженного COVID-19 легкого

2020-05-26 15:45 1044

ПОЛНЫЙ СПИСОК Национальная опера в связи с карантином переносит спектакли на июль - билеты действительны

2020-04-24 14:29 1794

Деньги не вернут: украинские туроператоры меняют условия отмены туров

2020-03-31 17:00 3387

Еще новости в разделе "Украина"

фото 18 сентября Национальная опера Украины открывает свой 153-й театральный сезон

2020-09-07 12:36 99

Подъем затонувшего в Одессе танкера Delfi снова не состоялся

2020-09-07 11:44 168

Провокационные обстрелы на Донбассе - снова погиб украинский солдат

2020-09-07 11:10 177

В Одессе начинается финальный этап поднятия затонувшего танкера Delfi

2020-09-07 09:11 300
Все статьи раздела "Украина"

Украина

фото 18 сентября Национальная опера Украины открывает свой 153-й театральный сезон 2020-09-07 12:36 99
Подъем затонувшего в Одессе танкера Delfi снова не состоялся 2020-09-07 11:44 168
Провокационные обстрелы на Донбассе - снова погиб украинский солдат 2020-09-07 11:10 177
В Одессе начинается финальный этап поднятия затонувшего танкера Delfi 2020-09-07 09:11 300

Лента

13:12 Саммит Украина-ЕС: стали известны основные темы и вопросы повестки дня
12:43 Больше всего новых случаев заражения covid-19 за сутки зафиксировано в Киеве
фото 12:36 18 сентября Национальная опера Украины открывает свой 153-й театральный сезон
12:32 Блогер рассказала о «свободных мальчиках» Пальчевского
12:11 Протесты в Гонконге: задержаны почти три сотни человек, полиция применила газ
11:44 Подъем затонувшего в Одессе танкера Delfi снова не состоялся
11:10 Провокационные обстрелы на Донбассе - снова погиб украинский солдат
фото 10:41 Лукашенко продолжает "зачистку" страны от несогласных и неугодных
10:15 Кравчук мягко отреагировал на гранатометный обстрел позиций ООС на Донбассе
09:38 Сборная Испании обидно разгромила главную команду Украины - статистика матча