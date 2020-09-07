Украина фото 18 сентября Национальная опера Украины открывает свой 153-й театральный сезон

2020-09-07 12:36 99

18 сентября 2020 года Национальная опера Украины открывает свой 153-й театральный сезон! В основе репертуара сентября – как новые, невероятно интересные концертные программы, так и уже полюбившиеся зрителям оперы и балеты камерного жанра.

Так поклонников оперного искусства кроме Оперного Гала-концерта в честь открытия 153-го театрального сезона (18 сентября) при участии ведущих солистов театра ожидает встреча с непревзойденным дуэтом Тараса Штонды и Валентина Дытюка в опере «Моцарт и Сальери» Н.Римского-Корсакова (20 сентября) и примадонной оперной сцены Людмилой Монастырской с ее сольной программой (25 сентября).

Для любителей балета предусмотрена не менее интересная программа. И начинается она с Балетного Гала-концерта в честь открытия 153-го театрального сезона «De capo Ballet Gala» (19 сентября) и Гала-концерта «Con Amore Ballet Gala» (24 сентября) при участии ведущих солистов балета. А 26 сентября в афише сразу 2 одноактных балета: «Кармен-сюита» (Кармен – Екатерина Кухар, Хозе – Ярослав Ткачук, Эскамильо – Александр Стоянов, Судьба (Рок) – Елизавета Гогидзе, Цунига – Виталий Нетруненко и др.) и «Шопениана» (исполнители – Ян Ваня, Юлия Кулик, Анна Муромцева, Ольга Голица, Юлия Москаленко).

Концерты солистов оперы будут проходить в сопровождении рояля, а балетные концерты и спектакли будут проходить под фонограмму. Оперы, заявленные в сентябрьской и октябрьской афишах, будут проходить в сопровождении оркестра.

Учитывая существующие ограничения, в период до 31 октября, театр будет работать 3 раза в неделю – в четверг, пятницу и субботу – подробная афиша ближайших мероприятий на сайте театра https://opera.com.ua/afisha

Все мероприятия будут проходить без антракта, максимальной длительностью до 80 минут.

Размещение зрителей в зале будет производиться в соответствии с действующими карантинними требованиями.

Кассы театра (ул.Владимирская. 50) откроются 8 сентября 2020 года.

Спектакли предыдущих месяцев, которые ранее были перенесены на сентябрь и октябрь, опять меняют даты показов на ноябрь и декабрь.

Билеты на перенесенные представления остаются действительными, но при желании их можно будет ОБМЕНЯТЬ на билеты текущего репертуара.

Для этого необходимо обратиться в билетный отдел по телефонам: (044) 235-26-06 або (044) 234-03-53

Карантинная реальность вносит существенные коррективы в деятельность учреждений культуры, поэтому соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции являются обязательными. Также заходя в театр необходимо пройти температурный скрининг.

Национальная опера Украины с нетерпением ждет своих зрителей!

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