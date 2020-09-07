Украина Температура будет нестабильной: синоптик дала прогноз до конца недели

2020-09-07 17:30 372

Во вторник, 8 сентября, погоду в Украине будут определять атмосферный фронт с запада Европы и антициклон атлантического происхождения Jurij. На западе страны ожидаются дожди.

Как сообщает "Апостроф", об этом в Facebook написала украинский синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью дожди пройдут в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях. Утром 8 сентября дожди ожидаются только в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Начиная с 9 сентября и до конца недели в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

8 сентября в западных, северных и большинстве центральных областей +18 +23 градуса. На востоке и в южной части Украины - +25 +29 градусов. В Киеве прогнозируется +20 +22 градуса.

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