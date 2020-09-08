Мир Зарплаты украинцев и немцев сравнили в цифрах

2020-09-08 19:00 528

 

Германия является наиболее социально защищенной страной в Европе и платит своим гражданам достойные зарплаты и пенсии.

Минимальная зарплата немца составляет 1584 евро (52 тысячи гривен), - передает Хвиля со ссылкой на znaj.ua.

В Украине же минимальная зарплата - 5 тысяч гривен. Соответственно, уровень заработков в нашей стране в десять раз меньше, чем в Германии.

Средняя зарплата немцев около 4 тысяч евро, что несравнимо со средней зарплатой в Украине. В нашей стране эта цифра достигает 11579 гривен.

В Германии нет минимальной и максимальной пенсии. Там учитывается возраст и количество отработанных лет.

При этом, бедными пенсионерами в Германии считаются те, кто получает 1 135 евро в месяц, что эквивалентно 37 500 гривнам.

В Украине минимальная пенсия составляет 1 712 гривен, а средняя-3 354 гривны.

Стоит отметить, что в Германии на пенсию выходят позже, чем в Украине, а именно в 65 лет и 9 месяцев. К 2029 году этот возраст увеличат до 67 лет. В Украине мужчины и женщины будут выходить на пенсии одинаково – в 60 лет.

Прожиточный минимум в Германии - 9 408 евро на одного человека в год. Это почти 26 тысяч гривен ежемесячно. Прожиточный минимум в Украине - 2 118 гривен.

Продолжительность жизни в Украине 72,5 года, в Германии же люди живут значительно дольше - до 81,4 лет.

Ранее сообщалось о том, что у миллиона украинцев могут отобрать льготы и субсидии. Это может произойти после верификации и проверки о предоставлении социальных выплат.

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