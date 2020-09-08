Украина Штраф до 34 000 грн. Раде предлагают наказывать за "скручивание" пробега автомобиля

2020-09-08 21:30 375

Нардепы хотят штрафовать за "скручивание" пробега автомобиля и ввести обязательную фиксацию показателей одометра

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4039 об ответственности за мошеннические действия с пробегом автомобилей.

Законопроектом предлагается ввести штрафы за "скручивание" пробега автомобиля, а также ввести обязательную фиксацию показателей одометра при регистрации, учете и техническом контроле транспортных средств.

"Основной целью законопроекта является предотвращение мошеннических действий с показателями одометров транспортных средств в Украине. Основная задача законопроекта заключается в создании механизма контроля за показателями одометров транспортных средств и противодействия мошенническим действиям с ними в Украине", – говорится в пояснительной записке.

Также предлагается ввести административную ответственность за "скручивание".

В случае выключения кабеля щитка приборов или троса спидометра, чтобы во время езды километраж не учитывался, грозит штраф в размере 3400 грн.

Если во время регистрации или при проведении техосмотра будет обнаружен показатель одометра меньший, чем тот, который ранее был зафиксирован в Едином государственном реестре, штраф составит 8500 грн.

Если при первой регистрации растаможенного транспортного средства показания одометра будут меньше тех, что были заявлены на таможне – штраф 17 000 грн.

Тех, кто предлагает услуги по "скрутке", ждет штраф в 34 000 грн. Если владелец автомобиля, в котором обнаружили уменьшение показателей одометра, не сообщит, кто "скручивал", то этот штраф придется оплатить ему.

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