Штраф до 34 000 грн. Раде предлагают наказывать за "скручивание" пробега автомобиля

Нардепы хотят штрафовать за "скручивание" пробега автомобиля и ввести обязательную фиксацию показателей одометра
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4039 об ответственности за мошеннические действия с пробегом автомобилей.
Законопроектом предлагается ввести штрафы за "скручивание" пробега автомобиля, а также ввести обязательную фиксацию показателей одометра при регистрации, учете и техническом контроле транспортных средств.
"Основной целью законопроекта является предотвращение мошеннических действий с показателями одометров транспортных средств в Украине. Основная задача законопроекта заключается в создании механизма контроля за показателями одометров транспортных средств и противодействия мошенническим действиям с ними в Украине", – говорится в пояснительной записке.
Также предлагается ввести административную ответственность за "скручивание".
В случае выключения кабеля щитка приборов или троса спидометра, чтобы во время езды километраж не учитывался, грозит штраф в размере 3400 грн.
Если во время регистрации или при проведении техосмотра будет обнаружен показатель одометра меньший, чем тот, который ранее был зафиксирован в Едином государственном реестре, штраф составит 8500 грн.
Если при первой регистрации растаможенного транспортного средства показания одометра будут меньше тех, что были заявлены на таможне – штраф 17 000 грн.
Тех, кто предлагает услуги по "скрутке", ждет штраф в 34 000 грн. Если владелец автомобиля, в котором обнаружили уменьшение показателей одометра, не сообщит, кто "скручивал", то этот штраф придется оплатить ему.
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