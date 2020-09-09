Коронавирус У зараженного covid-19 главы Львовского облсовета Ганущина начались осложнения

2020-09-09 10:12 183

У инфицированного коронавирусом главы Львовского облсовета Александра Ганущина произошло осложнение болезни. Чиновника срочно госпитализировали.

Как сообщает местный ресурс Leopolis.news, до этого Александр Ганущин лечился от коронавируса дома, но его состояние ухудшилось. Теперь чиновник находится на лечении в КУ ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический центр".

Пресс-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик отказалась комментировать эту информацию.

Напомним, о заболевании коронавирусом председателя Львовского областного совета Александра Ганущина стало известно еще в конце августа.

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Коронавирус

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Курс валют в банках, обменниках, на межбанке и на черном рынке 2020-09-08 19:30 576
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