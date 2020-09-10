Украина В Украине появились новые дорожные знаки: что нужно знать водителям

2020-09-10 17:00 189

 

Во Львовской и Луганской областях появились новые дорожные знаки, которые призывают водителей авто при обгоне велосипедистов выбирать безопасную дистанцию, не менее 1,5 м.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Укравтодор".

По данным службы, знаки будут устанавливать в местах, где часто ездят велосипедисты.

"Новые знаки уже можно увидеть на обновленной дороге Схидныця - Писочна, Пустомыты - Меденичи во Львовской области и на маршруте от КПП "Станица Луганская" в Северодонецк в Луганской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году Укравтодор совместно с Национальной полицией Украины инициировал эксперимент по внедрению новой дорожной навигации на объектах программы "Большое строительство".

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