Курьезы фото Неожиданная мода: Девушки Японии начали массово носить подгузники

2020-09-11 22:12 288

Япония не перестает удивлять весь мир своими новшествами, можными фишками и неожиданными решениями. Спрос на женские подгузники в стране уже превысил традиционные детские. В результате производители отреагировали на изменение рынка, значительно нарастили выпуск и даже расширили ассортимент подгузников для взрослых.

Причина в том, что в последнее время среди японцев набрала популярность мода на подгузники для взрослых.

Известно, что многие японцы просто живут на работу и одной только работой. Они регулярно остаются на сверхурочные, не отрываются на обед или перекур и практически не имеют времени на личную жизнь. Местные девушки оказались не менее честолюбивыми и даже переплюнули мужчин. Многие дамы стали носить на работу подгузники, чтобы не отвлекаться на посещение туалета.

Более того, идея быстро прижилась и получила продолжение — теперь японки в таком виде хотя и на развлекательные мероприятия и вечеринки.

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