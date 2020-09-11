Украина фото Масштабное ДТП под Киевом: погибли пять человек, много пострадавших

2020-09-11 10:43 120

В Бориспольском районе Киевской области в ночь на пятницу, 11 сентября, произошло крупное ДТП, в котором пять человек погибло и по меньшей мере 20 пострадали.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, авария произошла в начале четвертого на 47 км автодороги М-03. Столкнулись четыре транспортные средства: два грузовика, микроавтобус и легковушка.

"По предварительным данным водитель DAF FT95, двигавшийся в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ", - говорится в сообщении.

В результате столкновения пять человек погибли, 20 были травмированы. На месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

В то же время ГСЧС сообщает, что в аварии погибли четыре человека, а не пять, как указывает полиция, и 12 пострадавших.

"11 сентября в 3:10 вблизи с. Иванков Бориспольского района в результате столкновения грузового автомобиля, микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 4 человека и 12 пострадали, которые госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

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