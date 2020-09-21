Украина фото В Киеве на Аллее Звезд появились новые имена

2020-09-21 12:16 180

Торжественная церемония открытия новых имен на Аллее Звезд состоялась в субботу 19 сентября. На этот раз к списку людей, прославивших Украину и сделавших значительный вклад в развитие ее культуры, добавилось сразу три ярких имени. Это: Александр Злотник - композитор, народный артист Украины, ректор Киевской академии музыки им. Р.Глиэра, кавалер орденов «За заслуги», «Князя Ярослава Мудрого», лауреат многочисленных премий, Юрий Рыбчинский - известный поэт, один из основателей современной эстрадной украинской песни, Герой Украины, народный артист Украины, а также Мирослав Вантух - Герой Украины, лауреат Государственной премии им.Т.Шевченко, народный артист Украины c известным во всем мире Национальным заслуженным академическим ансамблем танца Украины им. П. Вирского, в котором он художественный руководитель и генеральный директор вот уже 40 лет.

Общенациональная акция «Зірка України» с закладкой именных памятных знаков на Аллее Звезд была основана почти 20 лет назад, в 2001-м по Распоряжению Президента Украины и Кабинета Министров. И первой засияла звезда Василия Зинкевича. Потом в разные годы лауреатами этой высокой награды стали самые знаковые фигуры в области культуры, искусства, спорта, люди, прославившие нашу страну. Среди них София Ротару, Евгения Мирошниченко, Сергей Бубка, хор им. Г.Веревки и Анатолий Авдиевский, Богдан Ступка, Ада Роговцева, Олег Блохин, Тарас Петриненко, Михаил Воронин, Дмитрий Гнатюк и др.

Торжественная церемония началась с яркого появления артистов ансамбля им. П. Вирского, которые спустились по бульвару Шевченко на площадь Победы, где отныне будут красоваться памятные знаки нынешних лауреатов акции. Гости фотографировались на красной дорожке и давали интервью представителям СМИ. Мирослав Вантух, в частности, признался, что очень счастлив, но самая большая награда для него, когда танцевальному коллективу, которым он руководит вот уже 40 лет, аплодируют зрители в разных странах мира.

Честь перерезать ленточку досталась генеральному продюсеру общенациональной акции «Зірка України», народному артисту Украины Валерию Куцевалову и народной артистке Украины Оксане Билозир. Она же зачитала приветствие от Главы Высшего Академического Совета общенациональной акции «Зірка України», первого Президента независимой Украины Леонида Кравчука. А после торжественного перерезания ленты под звуки гимна «Зірка України» в небо взлетели шары, прикрывавшие от любопытных глаз памятные знаки на асфальте.

После официальной части, которая завершилась зажигательным танцем артистов ансамбля им. П.Вирского, начался концерт, который по задумке главного режиссера акции Елены Куцеваловой, в основном состоял из произведений Юрия Рыбчинского и Александра Злотника. Для своих друзей, лауреатов «Зірки України», пели Наталья Бучинская, Оксана Билозир, Наталья Шелепницкая, Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Иво Бобул, Олег Шак, Оксана Пекун, Николо Петраш, Шиван (Антон Якубовский) и много других артистов. Даже «кролики» Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в этот вечер изменили своему привычному юмористическому амплуа и спели песню. Но одним из самых трогательных выступлений, пожалуй, было исполнение а капелла Александром Тищенко песни А. Злотника «Прима балерина».

Произведения Злотника и Рыбчинского сегодня исполняет не только старшее поколение украинских эстрадных артистов. На вечере победительница телеконкурса «Голос країни – 2018» Елена Луценко великолепно спела «Глаза на песке». А Юрий Рыбчинский рассказал, что это была первая песня в его жизни, которую он написал вместе с композитором Игорем Покладом еще в 1969 году. И если бы она не удалась, вряд ли он продолжил бы писать песни. Но после исполнения «Глаза на песке» Тамарой Миансаровой, поэт, что называется, проснулся знаменитым. А сегодня его произведение звучит в современном телесериале «Две матери», где ее также исполняет Луценко.

Как на протяжении всего праздника неоднократно повторял ведущий Анатолий Гнатюк: «Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно! А звезды Злотника, Рыбчинского, Вантуха с ансамблем Вирского крайне необходимы всем нам! И мы должны гордиться уже тем, что живем с этими людьми в одно время!»

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