Мир Фильмы и сериалы на Netflix скоро можно будет смотреть на украинском языке

2020-09-25 14:47 720

На популярном в мире сервисе Netflix появится украинский дубляж фильмов и сериалов.

Две украинские студии Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" стали официальными партнерами стримингового сервиса, сообщает FILM.UA Group, в структуру которой входят студии.

Сотрудничество стало возможным в рамках программы Netflix Post Partner Program, которая предусматривает партнерство с зарубежными студиями для адаптации контента.

Напомним, указанные компании получили наивысший партнерский статус Gold и смогут заниматься украинской озвучкой проектов Netflix.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире