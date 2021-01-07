Фото-видео видео Сериал "Мир Юрского периода: Меловой лагерь" - дата выхода и трейлер второго сезона

2021-01-07 09:38 287

Сервис Netflix презентовал трейлер второго сезона анимационного сериала "Мир Юрского периода: Меловой лагерь" от DreamWorks Animation и назвал дату релиза.

Смотреть сериал онлайн можно будет уже в конце января, премьера нового сезона запланирована на 22 число.

Действие второго сезона развернется вскоре после событий первого, когда группа подростков осталась в полном одиночестве на заброшенном острове Исла-Нублар. Ребята продолжат выживать в мире динозавров, которые свободно бродят вокруг. В продолжении подростки постараются найти способ выбраться из этого места.

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Фото-видео

видео Сериал "Мир Юрского периода: Меловой лагерь" - дата выхода и трейлер второго сезона 2021-01-07 09:38 287
видео Самые популярные и скачиваемые на торрентах сериалы года - полный список 2021-01-06 09:12 105
видео Хелстром over: Мистический сериал о детях серийного убийцы закрыт после первого же сезона 2021-01-01 22:12 350
видео Фэнтези-сериал "Темные начала" продлен на третий сезон - что будет в финале 2021-01-01 17:29 161