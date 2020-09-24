Украина Погода на 25 сентября: в Украине потеплеет, но в некоторых областях - дожди

2020-09-24 19:00 138


С этого дня начинается "Золотая" осень, которая продлится до 15 октября

В пятницу, 25 сентября, в Украине сохранится теплая погода. В западных регионах возможен небольшой дождь. В среднем температура воздуха составит 25 - 27 градусов тепла.

Прогноз погоды на 25 сентября от Укргидрометцентра

В ближайшие сутки, 25 сентября, в Украине будет сухо за исключение западных регионов, где прогнозирую кратковременные дожди. На остальной территории страны осадков не предвидится.

В западных областях день будет дождливым. Но днем потеплеет до +25 градусов, ночью температура снизится до +11 - +13 градусов.

В центральных и северных областях без осадков. Днем температура повысится до 26 - 26 градусов, Ночью ожидается около до 13 тепла. 

В пятницу теплее всего будет в южных областях. Синоптики обещают днем до +28 градусов жары. Ночная температура составит около 15 градусов тепла.

В восточных регионах синоптики обещают температуру до +27 градусов. Ночью в пределах 12 - 14 тепла.

В столице днем малооблачно с температурой до +27 градусов. Ночью максимум +13.

Прогноз погоды в Киеве на 25 сентября от Sinoptik.ua

По данным сайта, в пятницу, в столице будет держаться сухая и теплая погода, днем ожидается до +26 градусов, а ночью температура составит до +10 градусов выше нуля.

"В Киеве днем ненадолго небо станет ясным, но уже ближе к вечеру его вновь оккупируют облака. Без осадков", - сообщается на сайте.

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