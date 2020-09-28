Украина Украинцев ждут тотальные проверки соцвыплат: кому могут отказать в помощи

2020-09-28 21:00 297

В Украине в 2021 году проверят каждого человека, обратившегося за получением социальной помощи, до того, как он начнет ее получать. Если человек попытался оформить соцвыплату нечестно, то ее ему не дадут.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины. Отмечается, что каждый сначала должен будет пройти предварительную проверку.

Как это будет проходить

Данные о каждом просителе помощи сверят с анализом различных баз и реестров. Это делается для того, чтобы узнать, не обманывает ли человек государство и действительно ли нуждается в помощи.

Сейчас такие проверки тоже проводят, но уже после назначения выплат. И если обнаруживают нарушителя, то он должен вернуть назад полученную сумму государственной помощи. "Минфину не надо выступать в роли злого полицейского, который доганяет. На этапе назначения будут отсеяны такие выплаты", – заверил первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

Как пояснил OBOZREVATEL юрист Александр Плахотник, информация о всех обратившихся за помощью, попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки на них, информацию о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрирована машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

"Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных. Проблема может возникнуть только в том случае, если сама платформа, в которой аккумулируется информация, недостаточно защищена. При этом сама проверка, безусловно, отвечает и духу закона, а также элементарной логике", – пояснил эксперт.

Какую информацию могут получить:

о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;

реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, места проживания;

о лицах, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда;

по таможенному оформлению ввозимых на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;

выписок из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного физическим лицом от осуществления предпринимательской или осуществления независимой профессиональной деятельности.

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