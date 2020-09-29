Украина Украинцев в октябре ждут дополнительные выходные

2020-09-29 18:00 321

 

В октябре украинцы смогут отдыхать на один день больше. А все благодаря Дню защитника, который отмечают 14 октября.

Согласно распоряжению Министерства социальной политики Украины, День защитника является вызодным днем. Таким оюразом, в этом году 14 октября, которое припадает на среду, будет нерабочим.

Кроме того, часть учреждений может сделать предпраздничный рабочий день 13 октября на один час короче.

Стоит отметить, что День защитника в Украине празднуют вместе с важным историческим и православным праздником - Покровой Пресвятой Богородицы.

Всего же в октябре этого года будет 10 выходных дней.

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